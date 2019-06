Burza po publikacji zdjęć z martwą żyrafą. Na Amerykankę spadła fala hejtu

Amerykanka pozuje do zdjęć ze sztucerem i martwą żyrafą. Jej zdjęcie wywołuje niemilknącą od dwóch lat burzę. Ostatnio wsadziła kij w mrowisko, tłumacząc się ze swojego - jak to określiła - "hobby". Być może lepiej byłoby, gdyby milczała, bo internauci nie zostawili na niej suchej nitki.

"Uwielbiam polować, to moje hobby" – skomentowała kobieta (Africadigest / Twitter)

"Jestem dumna z tej żyrafy" – powiedziała w czerwcu br. na antenie telewizji CNBC News Tess Talley. Co takiego stało się z żyrafą? Straciła życie, ponieważ została zastrzelona przez Tess, której hobby jest myślistwo. Serwis Africlandpost udostępnił na Twitterze zdjęcie Talley z podpisem: "Biała Amerykanka, która jest po części Neandertalczykiem, przyjechała do Afryki, by z głupoty zabić zagrożoną wyginięciem żyrafę”.

Wpis doczekał się dziesiątek tysięcy komentarzy – większość w podobnym tonie. Internauci życzą myśliwej bycia pożartą przez lwa, zaatakowaną przez nosorożca lub zdeptaną przez słonie. "Zapłaciła majątek, by wytropić i zabić bezbronną żyrafę, zrobić fotkę do przechwalania się w internecie, a teraz występuje w telewizji, broniąc się kłamstwami o ratowaniu Afryki" – zauważył jeden z komentatorów.

Nawiązał tym do występu (nie tylko w CNBC), gdzie Tess Talley broniła się twierdząc, że był to element działań zachowawczych – kontroli populacji żyraf na określonym terytorium. Dziennikarze zauważyli jednak, że opowiadając o powinnościach wobec Afryki, kobieta mówi z niezwykłą satysfakcją o polowaniu. Mogła przecież, zamiast strzelać do zwierząt, przekazać darowiznę na rzecz rozwiązywania problemów kontynentu.

– Uwielbiam polować, to moje hobby – odparowała Tess. – Każdy myśli, że najłatwiej pociągnąć za spust. Tymczasem to jest najtrudniejsze. Uczysz się przy tym szacunku dla zwierzęcia. Ale one są tam dla nas. Zabijamy je i zjadamy – podsumowała.

Myśliwa twierdzi, że gdyby nie cel "konserwacyjny", nie strzelałaby do zwierząt. Jednak zamierza w dalszym ciągu wykonywać zawód myśliwego. Mimo dziesiątek tysięcy komentarzy, które nawołują ją do zmiany drogi życiowej.