Cenowe szaleństwo na bilety! Energylandia przedłuża wakacje!

Park Rozrywki Energylandia przygotował promocyjną pulę biletów na wrzesień i październik, których ceny rozpoczynają się już od 59 zł (za bilet ulgowy – jednodniowy)! W cenie 99 zł kupić można bilet normalny – jednodniowy lub bilet ulgowy na dwa dni zabawy w Energylandii. W obu przypadkach w naszych kieszeniach zostaje po 20 zł. Osoby, które chcą zaopatrzyć się w bilet normalny – dwudniowy zapłacą 179 zł zamiast 219 zł! W tym wypadku zaoszczędzimy aż 40 zł.

Wysokość konstrukcji osiąga 77 metrów, a prędkość do jakiej możemy rozpędzić się podczas jazdy po 1450-metrowym torze to aż 142 km/h! W trakcie trwania tej niebotycznej wyprawy nie ominą nas również dodatkowe efekty grawitacyjne, które porównać można do stanu nieważkości. Dodatkowe emocje zapewniają gwałtowne spady, które pomagają nam uwierzyć, że naprawdę znajdujemy się w kokpicie kosmicznej maszyny. Wjazd do tunelu widowiskowo podkreśla tematykę z jaką integralnie połączony jest Hyperion. Sam tor po którym przemieszcza się wagonik skonstruowany został z niewiarygodną fantazją. Imponująca prędkość maszyny, liczne zakręty i nachylenia toru tylko potęgują niezapomniane wrażenia, a poziom adrenaliny pozostaje podwyższony jeszcze długo po zakończeniu podniebnej eskapady.

Speed Water Coaster to największy wodny rollercoaster na świecie! Konstrukcja w swojej kategorii nie ma sobie równych. Każdy jej parametr wielkości i prędkości tworzy rekord na skale światową, tak więc Speed Water Coaster stanowi unikatową atrakcję, której dosłownie nie można nie doświadczyć. Połączenie wodnego kursu z emocjonującą kolejką górską to zdecydowanie pozycja dla fanów extreme! Powolny wyjazd w siedzeniu wagonika na wysokość 60 metrów to czas, w którym emocje przejmują nad nami kontrolę. Na pozór wykluczające się, ale tak naprawdę jednolite i bardzo do siebie podobne uczucia strachu i ekscytacji mieszają się i potęgują z każdym dodatkowym metrem i kolejną sekundą oczekiwania. Kiedy dotrze do nas, że zaraz rozpędzimy się do prędkości 110 km/h serce z całą pewnością coraz mocniej zaczyna pompować krew w naszych żyłach. Kiedy już zrobi nam się naprawdę gorąco woda, z którą spotkamy się na dole skutecznie ostudzi nasze buzujące emocje. Adrenalina jeszcze nigdy, na żadnym innym wodnym rollecoasterze nie była tak duża. To coś, co po prostu trzeba przeżyć.