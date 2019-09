Centrum Wszechświata. Dźwiękowy fenomen w Tulsie w Oklahomie

Tulsa to miasto w stanie Oklahoma, gdzie odkryto "centrum Wszechświata". Przynajmniej tak twierdzą niektórzy. Wszystko przez tajemniczy krąg, w którym pojawia się echo, słyszalne jedynie dla osoby stojącej w środku.

Odcinek łączący dzielnicę Greenwood ze śródmieściem Tulsy przyciąga rocznie prawie 10 tys. turystów. To tutaj właśnie ma znajdować się „centrum Wszechświata”, a potwierdzeniem tego mają być wyjątkowe zjawiska akustyczne.

Na chodniku znajduje się specjalny krąg. Stojąc w jego środku możemy usłyszeć echo własnych słów. Jednak, co najdziwniejsze, słowa mówione wewnątrz kręgu będą nie słyszalne dla osób stojących poza nim.

Wiele osób stara się odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną tego zjawiska. Dla niektórych są to siły nadprzyrodzone, inni tłumaczą to jakimś działaniem magnetycznym. A tak naprawdę nie dzieje się tam nic sprzecznego z prawami fizyki.