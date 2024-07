Ceny na Gubałówce. Turyści narzekają, ale kupują

Fani słodkości również znajdą na Gubałówce przysmaki, które zadowolą ich kubki smakowe. Za gofra z owocową frużeliną trzeba zapłacić ok. 15 zł. Po ok. 13 zł zapłacimy za słodki deser z nutellą, a także z bitą śmietaną. Ceny mrożonej granity są zależne od wielkości. Kosztuje ona od 8 do 15 zł.