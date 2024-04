Tatry bez nocowania. Ile da się doświadczyć w jeden dzień w górach?

Wyprawa kolejką linową na Kasprowy Wierch

Pamiętam z dzieciństwa stanie nawet pięć godzin w kolejce do kasy, by móc wjechać na szczyt Kasprowego Wierchu. Ktoś mógłby powiedzieć, że to absurdalny pomysł. Wszak piesza wędrówka z Kuźnic na Kasprowy Wierch trwa krócej – około 3 godz. 30 min. Ale dla dzieci, schorowanych turystów czy starszych osób jest to nadal spore wyzwanie. Kolejka nierzadko stanowi dla nich jedyną opcję znalezienia się w wyższych partiach Tatr.