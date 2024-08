Ceny nie zniechęcają turystów. Piwo 18 zł, herbata 10 zł, bigos 38 zł

W schronisku zjeść można także śniadania. Przykładowo za typowe danie śniadaniowe, jakim jest jajecznica z dwóch jaj na kiełbasie z pieczywem, zapłacić trzeba 20 zł, za parówki 28 zł, a płatki kukurydziane z mlekiem 15 zł. Do tego na herbatę wydamy 10 zł (z cytryną 13 zł, z sokiem 14 zł). Tańszą herbatę kupić można w automacie. Tam kosztuje 8 zł. Natomiast kawa to wydatek rzędu 15 zł (ze śmietanką 20 zł). Z kolei w automacie oscylują w granicach od 7 do 11 zł.