Rewia mody w Tatrach. "Za nic mają bezpieczeństwo", "Liczy się lans"

W sezonie wakacyjnym szlakiem prowadzącym nad Morskie Oko podążają tłumy turystów. Większość osób, jadąc w Tatry, uważa to miejsce za punkt obowiązkowy. Nie ma co się dziwić, w końcu Morskie Oko faktycznie zachwyca widokami i zachęca stosunkowo łatwą do pokonania trasą.