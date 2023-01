Chaos informacyjny wśród podróżujących do Tajlandii. Wprowadzone zmiany zostały cofnięte

Mimo to wszyscy turyści muszą wciąż pamiętać o uzupełnieniu formularza lokalizacji pasażera. Osoby podróżujące z Polski mogą wlecieć na teren Tajlandii, tylko po okazaniu paszportu, ważnego minimum sześć miesięcy od daty wylotu. Co ciekawe, wybierający się tam w celach turystycznych i przebywający nie dłużej niż 30 dni (do 45 dni w okresie od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r.) nie muszą wnioskować o wizę.