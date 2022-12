Polak na randce z Tajką. "Po tym dniu jeszcze bardziej kocham Azję"

TikTok, w którym influencer opowiada o udanej randce z Tajką, w zaledwie 17 godzin zebrał ponad 150 tys. polubień. Internauci w dość sarkastyczny i humorystyczny sposób komentują jego nagranie. "Dziewczyna z Tajlandii, która lubi motoryzację hmmm brzmi jak niespodzianka", "Legenda głosi, że podobno nie tylko parkiem rozrywki był zaskoczony", "To już wiem, czemu tata co rok jeździ do Tajlandii" - czytamy pod wideo. Co ciekawe w nagraniu widać, że mężczyzna wyraźnie zbliżył się do Tajki - przytulał ją, a nawet całował. Mimo to w komentarzach deklaruje, że jest singlem.