Chaos na lotnisku w Izraelu. "Takie sceny to nowa norma"

Koszmarne kolejki na lotnisku Ben Guriona w Izraelu stały się niestety codziennością dla podróżnych i obsługi portu. Turyści mają dość, ale nie zanosi się na to, by w najbliższym czasie cokolwiek się zmieniło. Zarząd lotniska prosi, by z powodu tłoku podróżni stawiali się do odprawy cztery godziny wcześniej niż zazwyczaj.