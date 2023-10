Chaos w samolocie. Gryzonie nagle wyszły z bagażu

- Samolot wystartował zgodnie z planem, bez opóźnień, niedługo później pilot poinformował o możliwości odpięcia pasów. Wróciłem z toalety i mój przyjaciel szepnął mi do ucha, że na pokładzie jest szczur. Byłem zdezorientowany, więc dopytałem, czy na pewno chodzi mu o to zwierze. Odpowiedział, że to z pewnością szczur, ale inny, bo biały - relacjonował zdarzenie jeden z pasażerów, w rozmowie z AFP.