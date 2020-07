Charków – ikona socrealizmu. Jaka jest historia tego ukraińskiego miasta i co warto tam zobaczyć?

Ukraińskie miasto Charków Polakom kojarzy się przede wszystkim ze Zbrodnią Katyńską. Jak się okazuje, w ośrodku tym znajdują się liczne atrakcje turystyczne oraz zabytki. Co warto zobaczyć w Charkowie i jakim rodzajem transportu najwygodniej się tam dostać?

Ukraina wciąż pozostaje przez nas nieodkryta. Zobaczcie, co warto zwiedzić w Charkowie.

Co warto wiedzieć o Charkowie? Podstawowe informacje

Charków jest to jedno z największych miast na Ukrainie, a także stolica obwodu charkowskiego. Zlokalizowane jest w północno – wschodniej części kraju, zaledwie 40 km od granicy z Rosją. Miasto to stanowi jeden z największych ośrodków przemysłowych Ukrainy i znane jest z licznych placówek kulturalnych i naukowych. Ze względu na liczne zabytki oraz atrakcje turystyczne, Charków stanowi częstą destynację obieraną przez turystów.

Charków - jaka jest historia Charkowa?

Charków to stosunkowo młode miasto, założone w połowie XVII wieku przez Kozaków. Od 1707 roku do Rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku, ośrodek ten prawie nieprzerwanie należał do Imperium Rosyjskiego. Jedynie podczas II Wojny Światowej, w latach 1941 do 1943 Charków był okupowany przez Niemców.

W 1804 roku w Charkowie powstał uniwersytet, w którym prawo wykładał brat Adama Mickiewicza, Aleksander Mickiewicz, a od 1885 medycynę studiował tam Józef Piłsudski. W 1812 roku w Charkowie wydano pierwszą ukraińską gazetę. W latach 1917 – 1934 Charków był stolicą kolejno Ukraińskiej Republiki Rad oraz Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

W latach 30-tych miasto to wraz z okolicami było jednym z najbardziej dotkniętych regionów Wielkich Czystek Stalina, a także Wielkiego Głodu na Ukrainie.

W kwietniu 1940 roku w Charkowie doszło do masowej egzekucji oficerów Wojska Polskiego, którą zalicza się do Zbrodni Katyńskiej.W czasie II wojny światowej miały miejsce cztery bitwy o wpływy w tym mieście. Po wojnie rozpoczęto wieloletnią odbudowę Charkowa w stylu socrealistycznym, a od 1991 roku miasto włączono do terytorium Ukrainy.

Getty Images Charków, Ukraina

Przewodnik po Charkowie – jakie zabytki występują w tym mieście?

Ze względu na to, że Charków to kilkuwieczne miasto, nie występują w nim średniowieczne zabytki, a najstarsze budowle pochodzą z XVII wieku. Jakie zabytki występują w Charkowie?

· Mury obronne pochodzące z XVII wieku

· Plac Swobody (dawniej Feliksa Dzierżyńskiego), będący dziewiątym pod względem wielkości placem w Europie

· Cmentarz w Piatchatkach – miejsce pochówku ofiar Wielkiej Czystki, a także oficerów wojska polskiego rozstrzelanych podczas Zbrodni Katyńskiej w 1940 roku

· Budynek Derżpromu – budynek w stylu konstruktywizmu, wybudowany w latach 20-tych, do 1954 roku drugi, najwyższy budynek w Europie, wysokość do szczytu dachu wynosi 68 m, a całkowita, wraz z masztem telewizyjnym – 108 m.

· Plac Wolności – oprócz budynku Derżpromu, znajduje się tam modernistyczny gmach Uniwersytetu Narodowego w Charkowie oraz Budynek Okręgowej Administracji Państwowej

Oprócz wymienionych, zabytkowych budynków w Charkowie znajdują się liczne świątynie o pięknej, wielowiekowej architekturze.

· Sobór Zaśnięcia Matki Bożej, wybudowany w 1770 roku w stylu barokowym z elementami wczesnego klasycyzmu rosyjskiego

· Sobór Zwiastowania – XIX wieczna świątynia zbudowana z cegły z licznymi, pięknymi freskami w środku

· Monaster opieki Matki Bożej – XVIII-wieczny klasztor męski,

· Synagoga Tempel – największa synagoga na Ukrainie i druga w Europie, wybudowana na początku XX wieku

· Katedra Wniebowzięcia NMP – XIX-wieczna świątynia rzymskokatolicka wybudowana w tylu neogotyckim

Jakie atrakcje turystyczne znajdują się w Charkowie?

Turyści, którzy w nowych miejscach nie poszukują tylko zabytków, ale też miejsc rekreacyjnych, z pewnością w Charkowie nie będą się nudzić. Oprócz zbytkowych budowli miasto oferuje takie atrakcje jak:

· Charkowski ogród zoologiczny – założony pod koniec XIX wieku, będący jednym z najstarszych ogrodów zoologicznych w Europie

· Park im. Gorkiego – ponad 100 hektarowy Park Rozrywki, w którym znajduje się największy na Ukrainie roller-coaster, kolejka liniowa oraz liczne ścieżki edukacyjne dla dzieci

· Delfinarium NEMO

· Planetarium im. J. Gagarina

· Muzeum Historyczne

· Muzeum Historii Południowej Kolei– w którym znajdują się wystawy historycznych lokomotyw, a także innych pojazdów technicznych

Jakim rodzajem transportu najlepiej dostać się do Charkowa?

Do niedawna Charków był miastem trudno dostępnym dla polskich turystów. Aktualnie, zarówno z Gdańska jak i Krakowa odbywają się loty bezpośrednie do Charkowa, wobec czego miasto to zyskało na popularności jako kierunek turystyczny. Lot trwa niewiele ponad 2 godziny.

Z wielu miast w Polsce ruszają również autokary i busy do tego ukraińskiego miasta, jednakże podróż trwa nawet dobę.

