Chcą zrewolucjonizować polski transport podniebny. Zaczynają od południa kraju

Firma Mała Polska Flota Powietrzna chce wybudować sieć lądowisk dla lekkich i tanich samolotów. Mają zacząć od dwudziestu tego typu punktów na terenie Śląska. Przedstawiciele firmy twierdzą, że ułatwi to życie turystom i biznesmenom.

Wiatrakowce – tak nazywają się ultralekkie, coraz popularniejsze statki powietrzne. Ich zaletą jest to, że nie podlegają tak skomplikowanym regulacjom, jak większe samoloty i mogą startować z niewymagającego terenu. Okazuje się, że w wielu krajach system małych lądowisk jest już dobrze rozwinięty. Samoloty te są także niedrogie (ok. 160 tys. zł za sztukę), a ich konstrukcja umożliwia przeloty na odległość ok. 500 km na wysokości od 30 do 2000 m. Są w stanie rozwinąć prędkość do 180 km/h.