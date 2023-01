Chciał kupić bilety do Zakopanego. "W dwie strony to prawie 1000 zł"

Prawie 1000 zł za pociąg w dwie strony

Takim obrotem sprawy jest poruszony dziennikarz i politolog Artur Celiński. Na Twitterze opublikował wpis, w którym pokazał, że za podróż czteroosobowej rodziny z Warszawy do Zakopanego musiałby zapłacić 486,80 zł. "I to już po wszystkich zniżkach? W dwie strony to prawie 1000 zł" - czytamy we wpisie. - "PKP Intercity - przykro mi, ale mnie nie stać na Wasze usługi. Samochodem wychodzi jakieś 380 zł... :(".