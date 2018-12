Chciał sprawić przyjemność bezdomnym na święta. Hotel mu to uniemożliwił

Zarezerwował nocleg dla bezdomnych na Boże Narodzenie w jednym z hoteli w brytyjskim mieście Hull. Jednak właściciel obiektu postanowił odwołać rezerwację. "Potrzebujemy cudu" – komentuje załamany pomysłodawca akcji.

Carl Simpson jest założycielem organizacji Raise the Roof Homeless, która pomaga osobom bez dachu nad głową. Mężczyzna zarezerwował 14 pokoi 2-osobowych w Royal Hotel w Hull, należącym do grupy Britannia Hotels. Włacił też zaliczkę w wysokości 1000 funtów (ok. 4,8 tys. zł). Właściciel został poinformowany, kto będzie gościć w jego obiekcie. Potwierdził rezerwację, jednak niedługo później ją anulował. Z jakiego powodu? Ani on, ani pracownicy Royal Hotel nie chcą wypowiadać się na ten temat.