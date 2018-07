Chciał zobaczyć Adriatyk zanim straci wzrok. Polak stał się gwiazdą chorwackich mediów

Pan Marcin z Nowego Targu cierpi na poważną wadę wzroku, która wciąż się pogłębia. Mężczyzna zapowiedział, że zanim całkiem oślepnie, chce jeszcze zobaczyć Adriatyk. Wsiadł więc na rower i pojechał na południe. Chorwaci są nim zachwyceni.

Od dawna marzył o podróży do Chorwacji , a teraz postanowił spełnić swoje marzenia. Nie miał pieniędzy na bilet, więc wybrał się w podróż rowerem . Wyprawa przebiegła ciężko, a najgorzej było mu pedałować przez pole słoneczników w 40 stopniowym upale . Na domiar złego w Chorwacji podczas burzy zalało mu namiot . Ostatnie kilometry do Zagrzebia przejechał pociągiem.

Na dworcu spotkał go Polak, który zauważył przy jego rowerze biało-czerwoną flagę. Wyglądał na przemęczonego i zdezorientowanego. Ze względu na późną porę Marcin miał problem ze znalezieniem noclegu, więc Łukasz zaprosił go na noc do swojego domu. Gdy o jego historii usłyszała szwagierka Polaka, Anamarija Tomašković, postanowiła się nią podzielić w mediach społecznościowych. Opublikowała na Facebooku post, który udostępniono ponad 1000 razy. Marciem zainteresowały się chorwackie media, a jedna z lokalnych gazet postanowiła ufundować mu tygodniową podróż po najpiękniejszych zakątkach Chorwacji. Stał się ulubieńcem Chorwatów.