Chcieli dolecieć do Krakowa, wylądowali w Rumunii. Jak do tego doszło?

Paola i Massimo wsiedli do samolotu na lotnisku w Bolonii i mieli zamiar opuścić go w dawnej stolicy naszego kraju, czyli Krakowie. Tam też umówieni byli ze swoimi znajomymi Polakami. Nie do opisanie było ich szok, kiedy okazało się, że są w zupełnie innym kraju - bowiem dolecieli oni do Rumunii. Okazało się, że mieli bilety na lot do Krajowej, która oddalona jest od Polski o ok. 1000 km.