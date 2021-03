Chcieli jechać na wczasy do Turcji mimo kwarantanny. Wpadli na lotnisku w Katowicach

20 marca funkcjonariusze Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach podczas kontroli odkryli, że na 14-letni chłopiec, którego rodzice chcieli zabrać na wakacje do Turcji, powinien przebywać w izolacji domowej.

Na kwarantannie do Turcji

Rodzina stawiła się do odprawy samolotu czarterowego lecącego do kurortu Antalya w Turcji. Jak podaje Straż Graniczna, w trakcie kontroli okazało się, że na 14-latka sanepid nałożył obowiązek odbycia 10-dniowej izolacji domowej. W dniu kontroli chłopcu pozostało jeszcze 7 dni do jej zakończenia.