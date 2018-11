Chiny. Wycieczki nawet od 2,6 tys. zł z wylotem z Polski!

Wycieczka do Chin nie nadszarpnie podróżniczego budżetu. Wyjazdy do Azji są coraz popularniejsze. Dzięki lotom bezpośrednim z największych lotnisk w naszym kraju koszty maleją, a komfort transportu znacząco wzrasta. Zapraszamy na chińską objazdówkę.

Warto wykorzystać trwający sezon jesienno-zimowy na egzotyczną wycieczkę objazdową w atrakcyjnej cenie. Ciekawym wyborem są obecnie kraje azjatyckie, takie jak Chiny , gdzie mnóstwo zwiedzimy i to sporo taniej.

Wycieczka do Chin strzałem w dziesiątkę

Spośród wyjazdów do Chin zdecydowanie królują zorganizowane wycieczki objazdowe z przelotami z naszego kraju. Zapłacimy wówczas najmniej i zobaczymy najwięcej. Najpopularniejsza formuła tego typu wakacji w Chinach obejmuje zazwyczaj łącznie 8 lub 10 dni razem z podróżą, tak jak w przypadku wycieczki ”Pekin i okolice” z lotniska Chopina w Warszawie .

Za całą podróż z dwoma posiłkami dziennie zapłacimy poniżej 2,6 tys. zł od osoby. Program zwiedzania obejmuje najciekawsze miejsca pod kątem turystycznym, zawiera wszystkie punkty obowiązkowe, ale nie jest zbyt napięty. Na miejscu mamy zapewnioną polskojęzyczną obsługę pilota i przewodnika, zakwaterowanie w 4-gwiazdkowych hotelach oraz możliwość niespiesznego poznawania lokalnych tradycji i chińskiej kultury. Pekin w pigułce to propozycja dla wszystkich miłośników niestandardowych kierunków turystycznych, pragnących zobaczyć coś interesującego zamiast na wakacjach leżeć plackiem na basenie przy hotelu.

Zwiedzanie Pekinu i okolic

Pobyt w stolicy Chińskiej Republiki Ludowej to niesamowite przeżycie. Zwiedzanie Pekinu i najbliższych okolic podczas zorganizowanej wycieczki objazdowej to bardzo dobry pomysł, nie będziemy bowiem tracić czasu na błądzenie po ogromnym, ok. 22-milionowym mieście, drugim w kraju po Szanghaju pod względem liczby mieszkańców. Harmonogram realizacji głównych punktów bywa zmienny, ale podczas zwiedzania Pekinu z pewnością nie można przeoczyć takich interesujących obiektów, jak obiekty olimpijskie przygotowane na imprezę w 2008 roku czy kompleks sakralnych budowli Świątynia Nieba figurujący w całości na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.