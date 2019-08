Choroba pasożytnicza w Meksyku. Szkocka służba zdrowia ostrzega podróżujących

Szkoci planujący wakacje w Meksyku dostali ostrzeżenie. W kurortach Cancun i Riviera Maya wykryto po raz kolejny chorobę pasożytniczą cyklosporozę. Winą za problemy zdrowotne dziesiątek turystów ze Szkocji obarcza się biura podróży, które doskonale wiedzą o szalejącej chorobie.

W rezultacie turyści nie zdają sobie sprawy, że w sezonie bardzo łatwo złapać tę pasożytniczą chorobę. Wystarczy wypić wodę w hotelu, nawet najbardziej luksusowym. Najczęstszymi objawami cyklosporozy kurczowe bóle brzucha i ostra biegunka. Health Protection Scotland ostrzega mieszkańców wybierających się na urlop do Meksyku, by uważali na to, co jedzą i piją. "Wszystkim podróżującym do Meksyku zaleca się utrzymanie wysokiego standardu żywności, wody i higieny osobistej nawet podczas pobytu w luksusowych kurortach" – można przeczytać na stronie internetowej.