Wielu turystów tam nie dociera. Oto dawna stolica Chorwacji

Oddalony o ok. 90 km od Zadaru i 250 km do Rijeki Varaždin nie jest popularnym celem turystów z Polski. Jednak warto go odwiedzić, aby zrobić sobie tam przystanek lub nawet jednodniowy postój przed dalszą drogą na wybrzeże. Jeśli wjedziemy do Chorwacji z Węgier, to wystarczy zjechać w odpowiednim momencie z drogi E65 i po przejechaniu ok. 10 km jesteśmy na miejscu.