Ciepło, sucho i wygodnie. Poznaj zalety bielizny trekkingowej z wełny merino

Chroni przed zimnem, chłodzi w upalne dni, doskonale odprowadza wilgoć i zapewnia komfort noszenia. Wełna z merynosów to obecnie numer jeden wśród tkanin sportowych. Odkrywamy jej niezwykłe właściwości.

Ciepłe, jesienne dni zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu i długich pieszych wędrówek. Spacery po lesie, kemping nad jeziorem, wyprawa z plecakiem w góry – bez względu na to, jaką formę aktywnego wypoczynku wybierzemy, musimy pamiętać o odpowiedniej odzieży, która sprosta kaprysom jesiennej pogody. Pamiętajmy, że rekreacje w plenerze mają swój urok, ale wiążą się także z licznymi ograniczeniami, na które musimy być przygotowani ruszając w trasę. Amatorzy trekkingu doskonale wiedzą, jak ważną rolę w podróży odgrywa odpowiedni ekwipunek. Zawartość plecaka powinna być funkcjonalna i doskonale dostosowana do potrzeb wędrowca. Podstawą udanej wyprawy jest oczywiście odpowiednia odzież i specjalna bielizna, która zapewni nam pełen komfort ruchu, utrzyma ciepło w chłodne dni, a także nie dopuści do przegrzania organizmu podczas upałów.

Merino – ulubiona tkanina sportowców

Każdą z tych potrzeb spełnia specjalistyczna odzież uszyta z naturalnej wełny merynosów. Wbrew pozorom dzianina merino nie gryzie, nie wywołuje nieprzyjemnego uczucia drapania i – w przeciwieństwie do klasycznej wełny – nie grzeje nadmiernie. Ubrania i bielizna z wełny merino posiada te same właściwości, co odzież sportowa uszyta z materiałów syntetycznych. Dodatkowo naturalne włókno pozwala skórze oddychać, nie wywołuje podrażnień ani alergii.

W czym tkwi sekret wyjątkowej odzieży z wełny merynosów?

Wełna merino pozyskiwana jest z runa owiec merynosów. Swoje niezwykłe właściwości dzianina zawdzięcza ultracienkim włóknom – nawet trzykrotnie cieńszym niż ludzki włos. To właśnie misterna, siateczkowa struktura tkaniny sprawia, że jest tak miękka w dotyku, termoizolacyjna, antybakteryjna i plamoodporna. Ubrania z wełny merino są niezwykle wytrzymałe, nie wyciągają się, nie mechacą, nie pochłaniają zapachów i nie wymagają prasowania – można je założyć od razu po zdjęciu z suszarki. Brzmi jak zaawansowany wynalazek stworzony w laboratorium, ale w rzeczywistości wszystkie to cechy zawdzięczamy naturze. Organiczne pochodzenie, wygoda i ogromna funkcjonalność – oto powody, dla których odzież i bielizna z wełny merino pozostawiły daleko w tyle sportowe ubrania syntetyczne.

Adobe Stock Ciepłe skarpety to skarb, szczególnie na długich wyprawach (Adobe Stock)

Na upalne dni i chłodne wieczory

Jak to możliwe, że wełna merynosów sprawdza się w każdych warunkach atmosferycznych? To także zasługa niezwykłej struktury. Pomiędzy włóknami powstają mikrokieszonki wypełnione powietrzem, które latem skutecznie chłodzą organizm, a zimą zatrzymują ciepło i skutecznie izolują przed niską temperaturą.

To jednak nie wszystko. Wełna merino, podobnie jak wiele syntetycznych tkanin, ma umiejętność absorbowania wilgoci, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas treningów i wszelkich aktywności na świeżym powietrzu. Odzież i bielizna z wełny merynosów to doskonałe rozwiązanie na kampingu, kiedy jesteśmy narażeni na zmienną pogodę, a warunki na szlaku nie zawsze umożliwiają upranie i wysuszenie ubrania.

Bielizna z wełny merino – niezawodny towarzysz długich wędrówek

Sportowcy i podróżnicy chwalą wełnę merino za jej niezawodność. Miękka, naturalna dzianina nie wywołuje otarć ani odparzeń, a zdolności termoizolacyjne oraz właściwości plamoodporne sprawiają, że odzież zachowuje świeżość na dłużej. Materiał z wełny merino chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV – to ważne, szczególnie podczas długich marszy na otwartym słońcu. Skarpety, bluzy, czy bielizna trekkingowa wykonana z dzianiny merino to absolutny must have na boisku sportowym i na górskim szlaku. Z nią każde wyzwanie staje się proste.