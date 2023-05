Co ma smartfon do boreliozy, czyli sezon na kleszcze rozpoczęty

To nie wilk - nie żyje w ciemnym lesie

Powszechnie przyjmuje się, że kleszcze można przynieść wyłącznie z lasu. To nieprawda. Podobnie jak to, że wdrapują się na drzewa, by rzucić się z nich na potencjalną ofiarę. Ulubionymi terenami kleszczy są łąki, ogrody i wszelkie inne zielone tereny, gdzie występują trawy i krzewy, na których siedzą sobie spokojnie - zwykle na wysokości do 1 - 1,5 m i czekają aż przyszły żywiciel sam wpadnie im w łapy, ocierając się odzieżą o wspomniane trawy czy krzaki. W lasach kleszcze żyją przy drogach, chętnie wybierają tereny wilgotne i miejsca, gdzie są zarośla i paprocie - tam mają największą szansę na posiłek - czy to w postaci człowieka czy dzikiej lub mniej dzikiej zwierzyny.