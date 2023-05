Przepełnione parkingi w Gdańsku. "Klienci w końcu zrozumieli"

Parkingi wypełnione po brzegi

Siedem parkingów przy porcie lotniczym w Gdańsku oferuje łącznie 4510 miejsc, ale zarezerwowanie któregokolwiek z nich nie jest wcale łatwe. - Udało mi się wykupić miejsce na parkingu lotniskowym (P7), ale jak przyjechałam, to wolnych miejsc zero. Samochody stały na poboczy, poza miejscami wyznaczonymi, na zakrętach ciężko się zmieścić. To był niemały stres - napisała nam jedna z czytelniczek. - W końcu zostawiłam auto, jak inni, czyli poza wyznaczonymi miejscami, a konkretnie, to na jezdni parkingu - dodała.