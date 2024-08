Co można zabrać z pokoju hotelowego? Podróżniczka rozwiewa wszelkie wątpliwości

Znana z mediów społecznościowych podróżniczka, Aleksandra Najda, opublikowała na swoim profilu nagranie, w którym zdradza, co można, a czego pod żadnym pozorem nie powinno się zabierać z pokoju hotelowego. "Gdzieś w branży krążyła legenda o turyście, co spakował do walizki telewizor z pokoju" - skomentowała jedna z internautek.