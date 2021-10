Zdecydowana reakcja. Umieścili Polskę na czerwonej liście

Ci, którzy nie przyjęli preparatu przeciw COVID-19, od czwartku 28 października będą musieli wykonać test PCR na 72 godz. przed podróżą na Cypr, ale także zostaną zobligowani do opłacenia i przeprowadzenia drugiego testu molekularnego PCR na lotnisku po przylocie do kraju. Jego koszt to 15 euro na lotnisku w Larnace i 19 euro na lotnisku w Pafos.