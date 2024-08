"Czarno odziane istoty wychodzą znikąd". Bardziej przerażają dorosłych

Bardzo lubię malborski zamek i mam do niego duży sentyment. A że z Gdańska do Malborka blisko - odwiedzam go regularnie. Nigdy wcześniej nie byłam jednak na nocnym zwiedzaniu. Kilka dni temu udało mi się wziąć w nim udział i muszę przyznać, że wrażenie, jakie ta ogromna budowla robi nocą, jest niewiarygodne.