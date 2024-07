Oblężenie niewielkiego miasta na Pomorzu. Ponad 50 tys. osób w jeden weekend

- Nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, ile osób odwiedzi w ten weekend Malbork, ale biorąc pod uwagę, że przepustowość muzeum to siedem tysięcy osób dziennie plus trzy tysiące na imprezach wieczornych, to od poniedziałku do niedzieli na zamek wejdzie 30 tysięcy ludzi - wylicza Marta Wróblewska. - Dodatkowo szacujemy, że każdego dnia około pięciu tysięcy osób odwiedza Malbork, spaceruje po międzymurzu i podzamczu, zagląda do obozów, na jarmark i do strefy kulinarnej, nie wchodząc do samego zamku. Zakładamy więc, że podczas festiwalu mamy 45 - 50 tysięcy gości - można powiedzieć, że przejeżdża do nas drugi Malbork - śmieje się nasza rozmówczyni i dodaje, że już od wielu tygodni wszystkie miejsca w hotelach na ten weekend są zarezerwowane.