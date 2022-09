Czerwone Wierchy jesienią. Skąd się wzięła nazwa tego szlaku?

Szlak ten oceniany jest jako stosunkowo łatwy i przy dobrej pogodzie nie powinien sprawiać żadnych trudności. Można nawet powiedzieć, że to wysokogórski spacer. Oczywiście wybierając się na jesienny podbój Czerwonych Wierchów trzeba zdawać sobie sprawę z długości trasy, której przejście zajmuje ok. 8-9 h. Z tego powodu szlak ten nie jest dobrym pomysłem dla osób ze słabą kondycją lub dopiero zaczynających przygodą z górskimi wędrówkami. Należy również pamiętać, że szczyty wchodzące w skład grani to dwutysięczniki, więc najpierw trzeba włożyć spory wysiłek, aby wdrapać się w miejsce, z którego zaczniemy przejście Wierchów.