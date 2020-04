Czesi chcą jechać na wakacje. Biura podróży chcą specjalnych "korytarzy"

Czeskie biura podróży opracowały pomysł na wakacje

W jaki sposób miałoby to być zorganizowane? Otóż biura podróży chcą utworzyć most lotniczy do Splitu lub Dubrownika albo specjalny korytarz na głównych drogach tranzytowych. Każdy, kto chciałby wybrać się w podróż musiałby obowiązkowo przejść przez testy zdrowotne tuż przed podróżą.