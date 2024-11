Czesi zachwyceni nowym połączeniem z Polską. "Nowa Chorwacja"

Już wkrótce na polskie tory wjadą pierwsze pociągi Baltic Express, które zapewnią dojazd z Trójmiasta i innych polskich miast do Pragi. Nowe połączenia obsługuje PKP Intercity we współpracy z České Dráhy.

Cztery pary pociągów zaczną kursować wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy na sezon 2024/2025, czyli od 15 grudnia. W drodze do stolicy Czech składy zatrzymają się nie tylko w największych polskich miastach, tj. Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu czy Wrocławiu , ale także w mniejszych ośrodkach, m.in w Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie i Kłodzku . Po stronie czeskiej w drodze do Pragi będziemy mogli wysiąść i wsiąść m.in. w Pardubicach .

Połączenia z Trójmiasta będą realizowane cztery razy dziennie - w godzinach porannych, popołudniowych oraz nocą. Najszybszy pociąg Baltic Express pokona odcinek Gdynia-Praga w ok. 9 godz. Najkrótszy czas przejazdu do stolicy Czech z Poznania wyniesie 5 godz. 40 minut, a z Wrocławia ok. 4 godz.

Sprzedaż biletów na połączenia do Pragi ruszyła już 30 października . Bilet na miejsce siedzące do stolicy Czech z Gdyni w cenie bazowej wynosi około 78 euro (335 zł), z Poznania około 65 euro (279 zł), a z Wrocławia 51 euro (219 zł).

- Baltic Express to prawdziwa rewolucja w transporcie kolejowym, otwierając nowe możliwości podróżowania do stolicy Czech. Warto rozważyć również przystanki po drodze, które idealnie nadają się na city break - mówi Tomáš Zukal w rozmowie z WP. - Pardubice zachwycają swoim kompaktowym renesansowym centrum, pięknym pałacem czynnym także zimą, wysmakowanym centrum kulturalnym Automatyczne Młyny oraz doskonałymi restauracjami. Letohrad, nazywany bramą do Gór Orlickich, słynie z największego muzeum czeskich rzemiosł, które zapewnia niezapomniane wrażenia dla miłośników historii i tradycji. Kolín, z kolei, to urokliwe, historyczne miasteczko, które doskonale sprawdzi się jako miejsce na przyjemny przystanek w podróży - wylicza dyrektor.