"Czułam się nieswojo". Czerwone światła w oknach potęgowały klimat grozy

Po drugie, trudno w to uwierzyć, ale byłam jedyną osobą, która w tym momencie znajdowała się na terenie zamku. Było to zadziwiające, biorąc pod uwagę fakt, że odwiedziłam go w weekend. Przyznam, że początkowo czułam się nieswojo, a czerwone światła umieszczone w kamiennych oknach potęgowały groźny klimat. Delikatny strach szybko zaczął mieszać się z podekscytowaniem. Samotne przechadzanie się po gotyckiej rezydencji działa jak wehikuł czasu, który w magiczny sposób przenosi do historycznej rzeczywistości. A ta nie była łatwa dla Ogrodzieńca.