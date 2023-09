Zagraniczne media zachwycone miejscem w Polsce. "Mniej znany cud"

Kraków należy do najpopularniejszych miejsc odwiedzanych przez zagranicznych turystów w Polsce. Pobyt często łączą z wycieczką do Wieliczki, Auschwitz-Birkenau, a także Zakopanego. Serwis Euronews zachęca do odwiedzenia "mniej znanego cudu natury", czyli Ojcowskiego Parku Narodowego.