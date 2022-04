Czy w Turcji wypada wsuwać pieniądze do paszportu przy meldunku? "Tak robią Janusze"

Jak nie najeść się wstydu w Turcji

Pytanie kobiety wcale nie powinno dziwić, bo w Egipcie, Tunezji, a także Turcji, napiwek jest powszechnie przyjętym zwyczajem, znanym pod nazwą bakszysz. Jednodolarowy napiwek to norma np. jako forma podziękowania za przyniesienie bagażu. Jeśli jednak chodzi o napiwek przy meldunku, to jest on zbędny. A wielu nawet pisze, że to ogromny wstyd tak postępować.