Wakacje bez testu i kwarantanny. Które kraje wpuszczają zaszczepionych?

Brak kwarantanny dla zaszczepionych - Cypr jako pierwszy kraj na świecie

Władze liczą, że zachęci to linie lotnicze i biura podróży do zwiększenia połączeń na Cypr, żeby miejscowa turystyka mogła szybko podnieść się po kryzysowym 2020 roku.

Europejskie kraje, które biorą pod uwagę szczepienia przy wjeździe

Aby wjechać do Rumunii z krajów "żółtej listy" i ominąć 14-dniową kwarantannę, trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze, okazać zaświadczenie o tym, że zostaliśmy zaszczepieni dwoma dawkami szczepionki, a po drugie - od przyjęcia drugiej dawki musi minąć co najmniej 10 dni.

Od 2 lutego zaszczepieni nie muszą także odbywać 14-dniowej kwarantanny w Estonii. Dotyczy to osób, którym ostatnia dawka szczepionki została podana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wjazdem do kraju.

Od 1 lutego podróżujący samolotem z dowolnego kraju mogą także bez problemu przybyć do Gruzji, jeśli okażą dokument potwierdzający pełny przebieg (dwie dawki) dowolnego szczepienia przeciwko COVID-19. Granice lądowe i morskie pozostają w Gruzji zamknięte.

Grecja i Dania - kraje chętne na szczepionkowe paszporty

Premier Grecji Kyriakos Micotakis w liście do szefowej KE Ursuli von der Leyen wprost stwierdził, że akceptowane w całej Unii zaświadczenia o szczepieniach mogłyby ułatwić swobodę podróżowania po Europie zaszczepionym osobom.

Micotakis zaznaczył co prawda, że dokument nie byłby wymogiem dla przekroczenia granicy, ale dałby pewność zaszczepionym osobom, że mogą to zrobić. Na razie jednak wszystkich wjeżdżających do Grecji obowiązuje kwarantanna, konieczność posiadania negatywnego wyniku testu ma COVID-19, a na miejscu obowiązuje zakaz przemieszczania się.