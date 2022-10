Darmowy listopad w rezydencjach królewskich. "Niezwykła akcja"

Z listopadowej akcji skorzystamy także w Krakowie. Jak poinformował nas rzecznik prasowy Zamku Królewskiego na Wawelu, od 2 do 30 listopada (od wtorku do niedzieli) od godz. 13 do godz. 17 (ostatnie wejście o godz. 16 lub 16:30) zwiedzimy bezpłatnie Skarbiec Koronny, Zbrojownię oraz Prywatne Apartamenty Królewskie. Z kolei od 18 do 30 listopada (od wtorku do niedzieli) od godz. 13 do godz. 17 zobaczymy za darmo Reprezentacyjne Komnaty Królewskie. Bezpłatne wejściówki można zamówić online przed dniem zwiedzania lub odebrać w jego dniu w kasach biletowych. Poza wskazanymi godzinami wstęp na wymienione wystawy będzie płatny.