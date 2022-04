Delfiny w Bałtyku. "Niezwykły rarytas przyrodniczy"

- Mogę ocenić, że są to delfiny. Na filmikach widoczne są dwa osobniki. Z największym prawdopodobieństwem po określeniu cech charakterystycznych widocznych na materiale, oceniłabym, że są to delfiny białobokie. Gatunek, który był do tej pory w naszych wodach tylko raz i to martwy, wyrzucony na brzeg. Jeśli faktycznie potwierdzi się to, że to jest ten gatunek, to będzie to niezwykły rarytas przyrodniczy - mówi Iwona Pawliczka ze stacji morskiej w Helu.