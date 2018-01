Djerba - Tunezja w pigułce. Wyspa, która zachwyci każdego

Djerba to wyspa, która zachwyca turystów i filmowców swoim krajobrazem i wyjątkowym klimatem. Każdy choć raz powinien odwiedzić to miejsce. Wycieczki zaczynają się już od ok. 1600 zł.

Słoneczna Djerba przyciąga turystów przez cały rok (Shutterstock.com)

Djerba – Tunezja w pigułce

Djerba w Zatoce Kabiskiej w Tunezji jest najpopularniejsza wśród turystów w okresie jesienno-zimowym. Ciepły klimat, malownicze wybrzeże, piaszczyste plaże basenu Morza Śródziemnego i stosunkowo niskie ceny to główny powód ucieczki z zimnej i zaśnieżonej Europy. A wszystko to w odległości jedynie nieco ponad 3-godzinnego, bezpośredniego lotu z Polski na lotnisko międzynarodowe na wyspie.

Suchy i stepowy mikroklimat Djerby z przyjemną wilgotnością powietrza umożliwia plażowanie i kąpiele morskie również w teoretycznie najchłodniejszych miesiącach w roku. W zimie na Djerbie doświadczymy temperatur dochodzących do 20 st. C w ciągu dnia. Lata są niesamowicie upalne, zazwyczaj bez opadów deszczu, z temperaturami rzędu nawet 50 st. C na płaskich terenach pustynnych. Co ciekawe, wyspa nosiła kiedyś nazwę Meninx, co oznacza brak wody. Do istotnych pod względem turystycznym obszarów jest ona jednak dostarczana specjalnymi rurociągami z Tunezji kontynentalnej.

Djerba – scenografia filmowa

Djerba – atrakcje turystyczne

Krajobraz Djerby budują wysokie góry, wyschnięte, słone jeziora, wydmy, gaje palmowe. Na bezkresnych, tunezyjskich wybrzeżach znajdziemy długie, szerokie, piaszczyste plaże o jasnej barwie, niektóre z pięknymi klifami (np. przy latarni morskiej Taguermess). Większe hotele i kurorty nadmorskie z dobrze rozwiniętą infrastrukturą dysponują wypożyczalniami sprzętu wodnego, gdzie można skorzystać dodatkowo z usług szkółek nurkowania. Najbardziej atrakcyjna turystycznie jest północna oraz wschodnia część Djerby. Warto odwiedzić też stolicę Houmt Souk, ośrodek garncarski Guellala, synagogę La Ghriba w Er Riad, farmę krokodyli z wylęgarnią. Ciekawym doświadczeniem będzie też rejs na podkładzie statku pirackiego na wysepkę z różowymi flamingami, na krótką przejażdżkę po pustyni na grzbiecie wielbłąda lub osiołka po gajach oliwnych, a także przeprawić się na Saharę.

Najlepsze oferty Na północno-wschodnim wybrzeżu Djerby szczególnie wyróżnia się pięciogwiazdkowy hotel Iberostar Mehari Djerba. Do najbliższych restauracji i sklepów mamy stąd ok. 1 km, do centrum Midoun ok. 6 km. Prywatna, piaszczysta plaża z bezpłatnym serwisem plażowym leży o 200 m od obiektu. Tygodniowa oferta z przelotami i all inclusive obowiązuje na początku maja.

O 3 km od centrum miasta Zarzis, bezpośrednio przy plaży, znajduje się hotel Giktis z 5 restauracjami i 4 barami. Na tanie, tygodniowe wakacje w Tunezji tuz przed majówką polecimy z Warszawy, a w cenie również transfery i komfortowa formuła all inclusive.

Podczas majówki ceny urlopów w egzotycznych krajach znacznie spadają. Podobnie jest w Tunezji – na wyspie Djerba w hotelu Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa taniej wypoczniemy bezpośrednio przy pięknej plaży. Przeloty odbywają się z Warszawy, a w cenie wycieczki także transfery i pełen pakiet wakacyjny.