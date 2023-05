Dlaczego Polacy kochają Chorwację? 5 powodów, by tam pojechać

Niedrogie wczasy na wyciągnięcie ręki

Choć ceny w największych kurortach Chorwacji nie należą do najtańszych, to w porównaniu z innymi egzotycznymi kierunkami, wcale nie zostawimy tutaj fortuny. Tygodniowy pobyt w pensjonacie to koszt od 1000 do 2000 złotych. Oczywiście dużo więcej zapłacimy w hotelu, choć i tu da się znaleźć dobre promocje. Wachlarz cen jest naprawdę szeroki. W Dubrowniku znajdziemy hotele, gdzie za tygodniowy pobyt zapłacimy od 2200 złotych, do nawet ok. 8000 złotych.