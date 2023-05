Najstarszy lew nie żyje. Zginął podczas polowania

Dziko bytujące lwy żyją przeciętnie od 10 do 14 lat. Starsze stają się mniej sprawne i trudno im dotrwać do tak sędziwego wieku, jakim mógł się poszczycić Loonkiito. Lew był już jednak bardzo słaby zarówno ze względu na swój wiek, jak i na fakt trwającej na tamtych terenach suszy. Wędrował od wioski do wioski w poszukiwaniu pożywienia. W desperacji zdecydował się zapolować na zwierzęta gospodarskie.