Dlaczego warto wybrać Schwarzbrunn****Superior Hotel na zimowy urlop

Kiedy letnie upały opanowały całą Europę i nie pozwalały realnie odpocząć, zamiast gorących plaż i dusznych, betonowych turystycznych miasteczek, wybraliśmy wyjazd w góry. Nie jesteśmy alpinistami ani globtroterami. Raczej okazjonalnymi turystami. Od namiotów zdecydowanie wolimy wygodne łóżko, a gotowanie w wakacje zamieniamy na posiłki w restauracji. Lubimy zwiedzać zabytki, odkrywać nowe miejsca z ciekawą historią i chodzić. Piesze wędrówki i długie spacery kochamy najbardziej. Tak jak zapierające dech w piersiach widoki i bliskość natury. Szukaliśmy więc miejsca, które nam to wszystko zapewni. I znaleźliśmy: Hotel Schwarzbrunn****Superior, 30 km od Innsbrucka. To jeden z najbardziej znanych 4-gwiazdkowych kurortów w całym Tyrolu. Już wiemy, dlaczego.

Międzynarodowa gościnność z polskim akcentem – poczuj się jak w domu

Do Innsbrucka przylecieliśmy samolotem przez Wiedeń (zimą przylecimy już bezpośrednio - świeżo upieczonym połączeniem LOTu z Warszawy). Z lotniska odebrał nas hotelowy kierowca i już po 20 min stanęliśmy przy recepcyjnej ladzie, witani przez… polską obsługę. Jak się okazało, personel hotelu to różnorodny, międzynarodowy zespół, którego częścią jest wielu Polaków. I już poczuliśmy się prawie jak w domu.

Gdyby nie precyzyjny plan Hotelu Schwarzbrunn****Superior, jaki dostaliśmy przy zameldowaniu, pewnie zgubilibyśmy się w jego labiryncie. Chwilę zajęło nam zorientowanie się gdzie znajdują się baseny, gdzie sauna, gdzie siłownia, a gdzie restauracja. Znacznie dłuższą chwilę podejmowaliśmy decyzję od czego zacząć. Nie było łatwo.

Bogactwo atrakcji — bez szans na monotonię

Tak naprawdę zabrakło nam czasu, by z wszystkiego skorzystać. W cenie noclegu Hotel Schwarzbrunn****Superior zapewnia wiele możliwości i przydałby się naprawdę długi pobyt, żeby się w końcu znudzić. Każdy gość otrzymuje m.in. bilet wstępu do okolicznych atrakcji i muzeów, takich jak Zamek Ambras, Pałac Cesarski Hofburg w Innsbrucku, muzeum Swarowskiego czy pobliskich parków dla dzieci. Oferuje też zwiedzanie okolicy ze swoim własnym przewodnikiem – pasjonatem historii, Frederico. W SPA z kolei mogliśmy do woli wybierać pomiędzy kilkunastoma atrakcjami i udogodnieniami, z których chętnie korzystaliśmy po całodziennych aktywnościach fizycznych. Czasem trudno było nam się zdecydować czy wybrać podgrzewany basen z wodą źródlaną na dachu hotelu, basen w strefie relaksu czy ten zewnętrzny ze zjeżdżalniami dla dzieci. Szczególnie, że dzień możesz zacząć już np. seansem jogi lub treningiem na siłowni, by później wyruszyć na spacer w góry. A tuż przy samym hotelu znajdziesz wejście na mniej lub bardziej wymagające szlaki. Zabrakło nam niestety czasu m.in. na prywatny seans w hotelowym kinie, saunę i na jazdę na rowerach, które można wypożyczyć w punkcie znajdującym się w hotelu. Skorzystaliśmy z drinków w barze, ale nie zdążyliśmy skorzystać z winnej piwniczki. I czujemy niedosyt masaży i zabiegów. Dlatego wracamy zimą.

Śnieżny raj dla każdego – od początkujących po zaawansowanych

Czy jesteśmy super narciarzami? Nie. Nasze dzieci dopiero się uczą, my radzimy sobie lepiej lub gorzej. A w Hotelu Schwarzbrunn****Superior znajdujemy ofertę właśnie dla takich jak my. Tuż pod samymi drzwiami znajduje się niewielki wyciąg, w sam raz na narciarską lub snowboardową rozgrzewkę. Ponieważ przyjeżdżamy w weekend i zostajemy na okrągły tydzień, w cenie pobytu mamy szkółkę narciarską dla dzieci w wieku 7-12 lat i nocne szaleństwa dla dorosłych. Dla bardziej wprawnych narciarzy lub spragnionych dłuższych zjazdów, hotel organizuje transfery na większe stoki, np. do Doliny Zillertal, największej na świecie doliny narciarskiej. To w sumie 548 km tras. Raj dla narciarzy! A kiedy znudzi nam się jazda na zjazdówkach lub najdzie nas ochota na odmianę, możemy wypożyczyć biegówki i spróbować swoich sił na licznych trasach dla biegaczy. Przy hotelu znajdziemy też dwa tory saneczkowe (w Silberregionie Karwendel kolejnych 16), gdzie organizowane są wieczory towarzyskie. A w pobliskim Igls można zarezerwować 1270-metrowy olimpijski tor bobslejowy i zapierającą dech w piersiach jazdę z prędkością do 115 km/h z samym mistrzem olimpijskim. To dopiero musi być super zabawa. A to wciąż nie wszystkie atrakcje oferowane przez hotel. Nie obawiamy się też braku śniegu. Przecież jedziemy w Alpy! Tu sezon trwa od początku grudnia aż do kwietnia.

Nieograniczony luksus – all inclusive z myślą o wszystkich

Nie bez powodu Hotel Schwarzbrunn****Superior jest hotelem czterogwiazdkowym o podwyższonym standardzie. Pokoje są przestronne i komfortowe. Dostępne są zarówno takie w tradycyjnym tyrolskim stylu, jak i te urządzone w nowoczesnym. Wygodne łóżka, komfortowe łazienki i dodatki, których nie spodziewaliśmy się znaleźć w hotelowym pokoju, np. waga łazienkowa czy wysuwany sznurek na pranie (które zresztą można oddać do pralni). Tu się naprawdę wypoczywa. Hotel Schwarzbrunn****Superior oferuje pobyty all inclusive, ale to oznacza LUKSUS ALL INCLUSIVE. To nie tylko nocleg z pełnym wyżywieniem. To ilości nie do przejedzenia. Szczególnie lody dostępne niemal 24 godziny na dobę ucieszyły nasze dzieci. My, dorośli, ceniliśmy różnorodność i duży wybór przekąsek, sałatek, serów, pieczywa, owoców, oferowanych podczas każdego z trzech posiłków, a także dostępność napojów bezalkoholowych, Prosecco, aperitifów i wina przez cały dzień oraz drinków (z wybornymi spirytusami markowymi włącznie) od 16:00. Nie bez znaczenia dla nas jest także serwis zapewniany przez profesjonalną, miłą i otwartą międzynarodową obsługę. A to wszystko wliczone w cenę noclegu.

Aktywny wypoczynek dla dzieci, cisza i relaks dla dorosłych. Luksus w każdym wydaniu

Wybierzesz się z dziećmi – zapomną o smartfonach i na pewno nie będą się nudzić. W Hotelu Schwarzbrunn****Superior znajdą wiele możliwości aktywnego spędzenia czasu. Poza wspomnianymi trasami narciarskimi i saneczkowymi, dzieci mogą tam korzystać z boisk do piłki nożnej, koszykówki, pokoju gier (offline!), strefy rozrywki, zajęć z animatorką, strefy Action-SPA z karabinami wodnymi specjalnie dla nich, a nawet zabiegów wellness dla najmłodszych. Nie lubisz dzieci lub chcesz od nich odpocząć? Super! Hotel Schwarzbrunn****Superior pomyślał także o osobach takich jak Ty – które chcą się wyciszyć i odpocząć z dala od zgiełku, w pokoju tylko dla dorosłych. Elegancko urządzone wnętrza relaksacyjne z indywidualnymi strefami dla rodzin lub dorosłych są idealnymi miejscami na spokojny odpoczynek. Ci, którzy wolą naładować baterie na świeżym powietrzu, mogą cieszyć się słońcem na tarasie. Jeśli chcesz, możesz przyjechać także ze swoim psem. Hotel Schwarzbrunn****Superior pomyślał nawet o SPA dla pupili.

