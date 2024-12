Dlaczego warto założyć konto walutowe przed wyjazdem za granicę?

Konto walutowe a oszczędności na opłatach bankowych

Czy wiesz, że konto walutowe i karta do niego mogą pomóc Ci oszczędzić na opłatach? Jeśli masz kartę do konta np. w dolarach, to płacąc w USA – płacisz bezpośrednio z konta, bez przewalutowania.