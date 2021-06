Długi weekend czerwcowy 2021. Boże Ciało w niezwykłej odsłonie

Inna wersja podaje, że było odwrotnie. Jeden z prymasów zauroczony mundurami Szwajcarów, ściągnął pasiaki do Łowicza. Bez względu na to ile prawdy jest w tych legendach, z pewnością dziś łowickie stroje budzą zachwyt na całym świecie i ściągają do miasta tysiące turystów. A trudno o lepszą okazję, by nacieszyć nimi oczy niż udział w łowickiej procesji Bożego Ciała, która od 2014 r., znajduje się na krajowej liście UNESCO.