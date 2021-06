Polka na Kubie. Rewolucja staje się faktem

Ludzie żyli w ułudzie amerykańskiego snu. Bardzo często były to kłamstwa lub półprawdy. Teraz, mając internet mogą połączyć się z rodziną czy znajomymi poprzez komunikatory wideo i zobaczyć prawdę lub - co ważne - zacząć weryfikować informacje. Czar Miami pryska. Baseny ze zdjęć okazują się nie być ich własnością, a przynależnością posesji, gdzie Kubańczycy sprzątają. Okazało się, że ich zajęcia to grabienie liści, wyprowadzanie psów i prace fizyczne. Nawet nie stać ich było na leczenie w USA i gdy chorowali, to wsiadali w samolot i przylatywali na Kubę, by uzyskać bezpłatny dostęp do świadczeń zdrowotnych.