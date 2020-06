Długi weekend. Tłumy w Trójmieście

Długi weekend w Trójmieście

Maseczki to jedno a dystans społeczny to drugie. O nim także wszyscy zdali się zapomnieć. Zarówno na ulicach, jak i w sklepach czy restauracjach prawie nikt nie zachowuje odstępów.

Choć kluby i dyskoteki są wciąż nieczynne, to liczba ludzi na trójmiejskich ulicach nie malała nawet po zmroku. - Z Warszawy do Gdyni jechaliśmy 7 godzin, a to i tak podobno niezły wynik - wyznaje Iwona. - Teraz mamy zamiar siedzieć na mieście do oporu.