Tłumy w Tatrach. 18. tys. turystów w weekend

Dane dotyczą piątku, soboty i niedzieli, ale nie obejmują Doliny Chochołowskiej oraz wjazdów kolejką na Kasprowy Wierch (gdzie liczbę osób w wagoniku ograniczono do 15). Te dane gromadzi Wspólnota Leśna Uprawnionych Ośmiu Wsi.

Najwięcej osób odwiedziło Tatry w sobotę. Tradycyjnie największym powodzeniem cieszył się szlak do Morskiego Oka. Tylko ten zakątek Tatr odwiedziło od piątku do niedzieli ponad 6 tys. osób. Zainteresowaniem cieszyła się także Dolina Kościeliska - wędrowało tam niemal 3 tys. turystów.

- Niestety nasze obserwacje nie napawają optymizmem. Część osób stosuje się do zaleceń, ale wielu turystów je lekceważy. Wprawdzie w lasach nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust, warto je jednak zasłonić, kiedy widzimy, że wokół jest dużo ludzi. A tak właśnie było w ten weekend na najpopularniejszych szlakach - powiedział dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Zauważył również, że turyści mają duży problem z zachowaniem społecznego dystansu. - Apelujemy o rozwagę. Pamiętajmy, że w Tatry przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Jak widzimy na przykładzie innych krajów europejskich, często to właśnie miejscowości turystyczne były ogniskami zakażenia. Dotychczas nasze służby ograniczały się do pouczeń, ale po dzisiejszym spotkaniu sztabu kryzysowego mogę przekazać informację od policji, która podkreśla, że będzie stanowczo interweniować w przypadkach niestosowania zaleceń - uważa dyrektor TPN.

Władze parku zachęcają do zabrania na szlak własnego jedzenia i napojów, gdyż większość punktów gastronomicznych jeszcze nie działa. Warto unikać także dotykania infrastruktury w TPN. Ławy, stoły czy barierki nie są bowiem dezynfekowane.

Władze parku pracują nad wdrożeniem nowych zasad sanitarnych dotyczących obiektów i infrastruktury, tak żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo turystom. Zachęcają także do kupowania biletów online, by unikać kolejek do kas.