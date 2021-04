Długi weekend w czerwcu. Wiadomo, gdzie będą tłumy

Ojców to nie tylko siedziba dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego, we wsi dostępna jest także ekspozycja przyrodnicza OPN, mieszcząca się w dawnym hotelu Pod Łokietkiem. Są tu również główne wejścia na teren parku narodowego, który turyści mogą zwiedzać bezpłatnie. Opłaty pobierane są jedynie za wstęp do jaskini Łokietka i Ciemnej, a także do ruin zamku kazimierzowskiego.