Kazimierz Dolny. Idealne miasteczko na weekend w Polsce

Kazimierz Dolny – położenie

Kazimierz Dolny leży w powiecie puławskim w województwie lubelskim. Dzieli go ok. 150 km od Warszawy, 25 km od Nałęczowa oraz 15 km od Puław. Najłatwiej tu dotrzeć własnym samochodem lub lokalnym busem.

Kazimierz Dolny – historia

Kazimierz Dolny to miasto o bogatej historii. Jego początki sięgają XI w., kiedy istniała tu osada zwana "Wietrzną Górą". W 1181 r. została ona przekazana, przez księcia Kazimierza II Sprawiedliwego, norbertankom, które na cześć darczyńcy nazwały ją "Kazimierzem". Chcąc odróżnić go od podkrakowskiego Kazimierza (obecnie części Krakowa), dodano później określenie "dolny".

Kazimierz Dolny – zabytki i atrakcje

Nieopodal rynku wznosi się kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Warto wejść do środka i zobaczyć zabytkowe organy, chrzcielnicę, ołtarz i ambonę. Niedaleko znajdują się ruiny zamku, które udostępniono do zwiedzania. Z pobliskiej wieży (baszty) można natomiast podziwiać jedne z najlepszych widoków na rzekę i miasto.

Kazimierz Dolny – miasto artystów

Nie tylko mistrzowie pędzla, ale też pisarze zachwycali się miastem. Mieszkała tu nawet Maria Kuncewiczowa, polska pisarka i autorka lektury "Cudzoziemka" uznanej za jedną z najwybitniejszych powieści psychologicznych dwudziestolecia międzywojennego. To właśnie ona stwierdziła: "mało bym wiedziała o życiu, gdyby nie Kazimierz". Co ciekawe, pierwotnie miasteczko ponoć nie przypadło jej do gustu, ale później zmieniła o nim zdanie i wróciła do niego po powrocie z emigracji. Obecnie w jej dawnym domu mieści się jeden z oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego.