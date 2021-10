Długi weekend w listopadzie. Gdzie wyjechać?

W listopadzie wolne od pracy mamy 1 i 11 listopada. 1 wypada w poniedziałek, więc to okazja do trzydniowego weekendu. W przypadku drugiej opcji - 11 wypada w czwartek, dlatego wystarczy wziąć wolne w piątek, by mieć aż 4 dni wolnego. Jak wynika z danych portalu Nocowanie.pl, to właśnie na ten długi weekend Polacy szykują się najbardziej.