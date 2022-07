Dobre wiadomości od linii Wizz Air. Otwierają kolejną trasę z Polski

Madera - idealny kierunek przez cały rok

Portugalska Madera nazywana jest wyspą wiecznej wiosny, ponieważ praktycznie cały czas panują na niej przyjemne temperatury. To jeden z niewielu całorocznych kierunków w Europie. Łagodny klimat i przyjemne temperatury także zimą kuszą turystów z całego świata. Średnia roczna temperatura na wyspie to ok. 22 st. C. Na wybrzeżu zimą nawet w najchłodniejszym okresie, czyli od grudnia do kwietnia, średnio jest to ok. 20 st. C. w dzień i 14 st. C. w nocy.